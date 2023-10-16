Израиль опроверг информацию о перемирии на юге сектора Газа

Израиль отрицает сообщение о том, что он согласился прекратить огонь на юге Газы, чтобы разрешить открыть пограничный переход «Рафах» для доставки помощи в сектор.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Times of Israel.

«На данный момент не существует прекращения огня для гуманитарной помощи в секторе Газа и выезда иностранцев», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

16 октября из Израиля вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, сообщило посольство Украины в Израиле в Facebook. Рейс был организован авиакомпанией HiSky из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив). Он доставит украинцев в город Клуж в Румынии, на борту – 107 женщин и 23 ребёнка.

Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины на борту, в том числе 63 детьми, вылетел из Тель-Авива в Бухарест (Румыния) 14 октября.

Как информировала Одесса News, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и захватили в плен заложников.

9 октября армия Израиля сообщила, что вернула контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, а Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что израильская армия обороны (ЦАХАЛ) ликвидировала сотни террористов, но на этом не остановится и превратит в руины «любое место, где действует ХАМАС».

10 октября минобороны Израиля заявило, что израильскую территорию обстреляли из Сирии. В ответ ЦАХАЛ открыл стрельбу из артиллерии и миномётов.

11 октября начался пропуск людей из сектора Газа в Египет через пограничный пункт «Рафах». Передвижение палестинских граждан должно было быть ограничено до 2 тыс. человек в день, гражданам США планировалось разрешить проход без ограничений при предъявлении американских паспортов. По состоянию на вечер 14 октября в районе этого КПП продолжают находиться более 200 граждан Украины, из них двое с тяжёлыми ранениями.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy