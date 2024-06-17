В Одессе новый скандал, на сей раз с генераторами

Правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого в Департаменте городского хозяйства и КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» были проведены обыски, целью которых было найти генераторы, переданные городу для медучреждений в качестве гуманитарной помощи, однако следователи обнаружили их у входа на автомойку, в ресторане и дома у чиновников мэрии.

Факт проведения обысков Укринформу подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

«Следственные действия проводятся в рамках производства по ч. 4 ст. 191 УК Украины «растрата или присвоение имущества в крупных размерах путём злоупотребления служебным положением». Следственные действия продолжаются», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

По данным одесской журналистки Ирины Гриб, генераторы были, в частности, найдены в ресторане «Vinobroteria», владельцем которого является Ольга Гриценко, девушка мэра Одессы Труханова. Также один генератор обнаружили по месту жительства заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталия Цуренко, у самого мэра Труханова и на автомойке CARat.

Ирина Гриб информирует, что следствие изъяло 15 генераторов, ещё 29 хранятся в КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» и не используются.

Также журналистка сообщила, что по данным из её источников в горсовете, в мэрии готовят документы, по которым ресторан и автомойка, где нашли генераторы, оформляют как Пункты несокрушимости.

Во время проведения форума безопасности в Одессе «Black Sea Security Forum» на вопрос журналистов о генераторах мэр Одессы Геннадий Труханов ответил, что все полученные генераторы находятся в больницах.

Также городской голова добавил, что «он за то, чтобы в ситуации разобраться» и если «кто-то предоставил генератор без решения оперативного штаба – должен отвечать».

«Перед тем, как писать, вы сначала спросите, почему там то или иное», — сказал мэр Одессы.

Укринформ также обратился в мэрию за комментарием по поводу генераторов. В горсовете агентству сообщили, что после информации о проведении следственных действий в заведениях, в которых, по данным журналистов, были обнаружены генераторы, по поручению и.о. Одесского городского головы Валерия Силина была создана комиссия и поручено срочно провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей, находящихся на балансе или ответственном хранении КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие», – в частности, генераторов, указанных в публикациях.

«По каждому генератору, который пока не находится непосредственно на территории коммунального предприятия, проводится служебная проверка. Все генераторы, переданные городу от международных партнёров, распределены по объектам критической инфраструктуры, в частности, медицинским учреждениям. На сегодняшний день все медицинские учреждения, подчинённые городу, а также котельные оборудованы генераторами», – отметили в горсовете.

Как информировала Одесса News, в феврале 2023 года Одесса получила из немецкого города Бремен партию генераторов для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры, а в январе — из Польши и Объединённых Арабских Эмиратов.

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