Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 114 малышей

За минувшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 114 малышей, среди которых две пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество последней недели осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 66. Также за неделю увидели свет 48 маленьких одесситок.

«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где родился 41 ребёнок», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 113 малышей, в том числе одна двойня, 58 мальчиков, 55 девочек.

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