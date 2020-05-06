На 56-й день карантина в Украине от COVID-19 умерло ещё 11 человек

В Украине состоянием на утро 6 мая зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 487.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«За минувшие сутки заболело 487 человек… Всего за время пандемии заболело 13 184 человека, из них 905 детей и 2 251 медработник», — сказал Степанов.

За сутки заболело 24 ребёнка и 72 медработника, госпитализированы 118 человек. С 5 мая зафиксировано 11 летальных случаев, у большинства умерших были сопутствующие заболевания.

118 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии выздоровели 2 097 человек, 327 человек умерли.

По словам Степанова, за предыдущие сутки в Украине сделали 6 303 тестирования методом ПЦР.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8 утра 6 мая Украина занимает 35-место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.