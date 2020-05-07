57 дней карантина в Одесской области: умерло 4 человека

Одесские лаборатории по состоянию на 9.30 утра подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» у 568 жителей Одесской области.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, «за сутки количество новых пациентов увеличилось на 63 человека. К сожалению, зафиксирован 4-й летальный случай«.

Куцый отметил также небольшой рост выздоровевших — сегодня это 24 пациента.

«Поэтому ослаблять стандарты профилактики и санитарных норм — нельзя. Если их системно нарушать — количество новых случаев может стремительно увеличиться.», — написал глава ООГА.

Наибольшее количество подхвативших вирус в Подольске. Сегодня в этом городе 280 пациентов имеют подтверждённый диагноз COVID-19, что втрое больше, чем в Одессе.

55 из 56 новых выявленных инфицированных в Подольске переносят болезнь или бессимптомно, или в лёгкой форме.

«Мы все ждём завершения карантина, но каждому необходимо и в дальнейшем использовать средства индивидуальной защиты, держать дистанцию ​​и соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения Украины», -призвал одесситов руководитель ОГА.

Михаил Куцый также сообщил о своём выездном совещании с руководством и главными врачами 6-ти районов: Окнянского, Ананьевского, Захаровского, Любашевского, Савранского, Ширяевского, побывал в Ананьевской районной больнице.

«Своё мнение высказал чётко и категорично: любая бездеятельность и халатность незамеченной не останется. Словом, за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий в больницах и районах наступит персональная ответственность. Жители этих районов и всей Одесской области должны с максимальной серьёзностью относиться к ситуации, которая сложилась в нашем регионе, и продолжать соблюдать карантин», — написал Куцый.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра 7 мая в Украине подтверждён 13 691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.

Фото и инфографика: Facebook/Куцый