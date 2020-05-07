В Украине за сутки прибавилось полтысячи больных коронавирусом

По состоянию на 9.30 утра 7 мая подтверждён 13 691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
«Болезнь подтверждена у 933 детей и 2 660 медиков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении находятся 9 498 пациентов, из них 763 ребёнка и 2 193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4 193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 178 человек, в том числе один ребёнок и 15 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек (+13 за сутки), из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2 396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В разрезе регионов картина инфицированных и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 485 (251 выздоровели)
- Волынская обл. — 393 (109 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 624 (73 выздоровели)
- Донецкая обл. — 89 (16 выздоровели)
- Житомирская обл. — 468 (43 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 600 (86 выздоровели)
- Запорожская обл. — 300 (104 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1055 (126 выздоровели)
- г. Киев — 1675 (110 выздоровели)
- Киевская обл. — 916 (103 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 403 (189 выздоровели)
- Луганская обл. — 42 (11 выздоровели)
- Львовская обл. — 595 (128 выздоровели)
- Николаевская обл. — 171 (35 выздоровели)
- Одесская обл. — 568 (23 выздоровели)
- Полтавская обл. — 236 (81 выздоровели)
- Ровенская обл. — 817 (120 выздоровели)
- Сумская обл. — 131 (63 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 951 (211 выздоровели)
- Харьковская обл. — 448 (49 выздоровели)
- Херсонская обл. — 146 (62 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 138 (35 выздоровели)
- Черкасская обл. — 324 (101 выздоровел)
- Черновицкая обл. — 2048 (258 выздоровели)
- Черниговская обл. — 68 (9 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, на 8.00 утра 7 мая общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире составляет 3 822 989 (+95 089 за сутки), умерших — 265 084 (+6 741) человек.