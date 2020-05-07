В Украине за сутки прибавилось полтысячи больных коронавирусом

По состоянию на 9.30 утра 7 мая подтверждён 13 691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

«Болезнь подтверждена у 933 детей и 2 660 медиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 9 498 пациентов, из них 763 ребёнка и 2 193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4 193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 178 человек, в том числе один ребёнок и 15 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек (+13 за сутки), из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2 396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов картина инфицированных и выздоровевших выглядит так: