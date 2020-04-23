За сутки в Украине заболели COVID-19 почти 600 человек

Всего по Украине подтверждено 6 592 случая COVID-19 состоянием на 9.30 23 апреля.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего исследовано 72 296 образцов методом ПЦР.

В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтверждённых случаях.

В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 22 апреля такова:

Винницкая обл. — 353 случая (45 выздоровели)

Волынская обл. — 188 случаев (17 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 186 случаев (11 выздоровели)

Донецкая обл. — 21 случай (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 304 случая (1 выздоровел)

Закарпатская обл. — 230 случаев (22 выздоровели)

Запорожская обл. — 146 случаев (21 выздоровел)

Ивано-Франковская область — 644 случая (27 выздоровели)

(27 выздоровели) г. Киев — 1059 случаев (45 выздоровели)

(45 выздоровели) Киевская обл. — 451 случай (33 выздоровели)

Кировоградская обл. — 258 случаев (31 выздоровел)

Львовская обл. — 282 случая (32 выздоровели)

Луганская обл. — 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 99 случаев

Одесская обл. — 161 случай (3 выздоровели)

Полтавская обл. — 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. — 396 случаев (29 выздоровели)

Сумская обл. — 89 случаев (28 выздоровели)

Тернопольская обл. — 499 случая (38 выздоровели)

Харьковская обл. — 101 случай (6 выздоровели)

Херсонская обл. — 77 случаев (10 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 61 случай (7 выздоровели)

Черкасская обл. — 220 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1140 случаев (36 выздоровели)

(36 выздоровели) Черниговская обл. — 17 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 4 862 пациента, из них 372 ребёнка. Всего госпитализированы 2 308 человек, из них 103 ребёнка, 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 100 человек, в том числе один ребёнок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 504 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Украина в борьбе с распространением коронавируса пока идёт по позитивному сценарию, но это не значит, что в этом году не будет пиков заболеваемости, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

«Система здравоохранения сейчас загружена больными коронавирусом менее чем на 10%. Это мы идём по так называемому позитивному сценарию. Но это не значит, что у нас в этом году не будет пиков и вспышек. Вообще мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам в любом случае придётся жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений. Например, в риск-ориентированных условиях, когда будем вводить карантин в отдельных городах, сёлах или областях», — акцентировал Шмыгаль.

«Те меры, которые мы внедрили, непопулярны и довольно жёсткие, но они дают сегодня свой результат. К сожалению, не все сознательно к этому подходят, поэтому, по расчётам Национальной академии наук Украины, которые были получены недавно, ожидаются ещё два пика заболеваемости. один ориентировочно — это конец апреля и, ориентировочно, между 3 и 8 мая», — добавил глава правительства.

В настоящее время, по его словам, правительство рассматривает 11 мая как желаемый рубеж, после которого ожидают получать положительные данные, и жить в более мягком режиме: «Но не факт, что так и будет. Сегодня ещё никто в мире прогнозировать и предвидеть данные по коронавирусу не научился, все могут только догадываться».

Шмыгаль добавил, что правительство просчитывает модели, где находится баланс между жёстким карантином и работой экономических секторов. Он подчеркнул, что особенно критично важны секторы малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест.

Как сообщала Одесса News, по количеству заболевших коронавирусом Украина занимает 43-е место в мире.