Вышел без маски — готовься к штрафу

Верховная Рада приняла закон о введении штрафа за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.

Принятие соответствующего правительственного законопроекта №3891 в целом поддержали 262 народных депутата при минимально необходимых 226-ти, говорится на сайте ВРУ.

Согласно пояснительной записке, целью принятия акта является предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-2019 среди населения Украины.

Так, в статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, в виде штрафа от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 грн до 255 грн).

Штраф может взыматься на месте совершения административного нарушения с помощью безналичных платёжных устройств. Налагать штрафы могут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Сообщая о деталях принятого закона, заместитель председателя депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook сказала: «То же самое наказание — за неправильное ношение масок или респираторов. Поэтому ни под носом, ни на подбородке, ни на руке. Носи маску правильно!»

При этом, отметила депутат, норма о 17 тысячах гривен остаётся в силе для всех остальных нарушений карантина.

«Кстати, эти штрафы — просто максимально лояльны. Так, в Германии суммы взысканий для нарушителей составляют от 15 до 500€, в Испании — до 500€, а в Италии — вообще до 1000€», — добавила Кравчук.

При этом она напомнила, что «гулять по парку можно, дыша полной грудью — вне помещений пребывание без маски не будет караться. Штрафовать нарушителей будут только за пребывание без маски в общественных зданиях. Это, в частности, торговые центры, магазины, библиотеки, музеи, больницы, университеты, спортзалы, церкви, а также государственные учреждения».

Кстати, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них у детей — 316, медработников — 519, о чём сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его информации, за последние сутки госпитализированы 1 470 человек; летальных исходов — 187; выздоровели — 8 685; осуществлено тестирований за сутки — 82 327 (в т.ч. методом ПЦР — 51 258, методом ИФА — 31 069).

За все время пандемии в Украине заболели — 450 934 человека; выздоровели — 204 229 человек; летальных исходов — 8 312; проведено ПЦР-тестирований — 3 572 433.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Как сообщала Одесса News, Минздрав обнародовал обновлённый (сост. на 6 ноября) перечень стран «красной» и «зелёной» зон.