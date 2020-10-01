Немецкий круизный лайнер прервал тур из-за вируса у членов экипажа

Немецкий круизный лайнер «Mein Schiff 6» прервал круизный тур возле побережья Греции после того, как у 12 членов экипажа обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой агентство DPA.

Отмечается, что лайнер прибыл в порт Пирей для дальнейшего тестирования. Эксперты Греческой национальной организации здравоохранения EODY отправились на «Mein Schiff 6», чтобы протестировать 922 пассажира и 666 членов экипажа.

У всех пассажиров были отрицательные тесты перед посадкой на лайнер. Все экспресс-тесты на борту лайнера также дали отрицательный результат, но никто не может сойти на берег, пока EODY не позволит.

Судно шло под мальтийским флагом и эксплуатировалось немецкой туристической компанией TUI.

Корабль отправился из Ираклиона на Крите до острова Милос, а затем переправился в Пирей — порт, обслуживающий столицу Греции Афины.

Круизный лайнер стал первым в греческих водах с момента возникновения пандемии коронавируса, которая заставила туризм практически полностью остановиться.

Между тем, в мире, по данным Worldometer, по состоянию на 8 часов утра 1 октября количество умерших от коронавируса составляет 1 018 791 (+6 134 за сутки) человек. Всего с начала пандемии заболели 34 159 060 человек, выздоровели 25 430 448.

Как сообщала Одесса News, по планам АМП Украины, немецкая компания Phoenix Reisen 9 сентября должна была осуществить судозаход лайнера MS Amera в Одессу, а 15 октября — судна Aegean Odyssey.