COVID-19 в Украине: за сутки 4 069 новых случаев, 64 — смертельных

В Украине по состоянию на 1 октября лабораторно подтверждено 213 028 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 069.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Всего с начала пандемии в Украине от коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерло 4 193 человека, в том числе за последние сутки — 64.

Выздоровели от болезни 94 443 пациента, в том числе за истекшие сутки — 2 083.

Продолжают болеть 114 392 человека.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов призвал местные власти более ответственно относиться к соблюдению карантина из-за очередного рекорда новых заболеваний коронавирусом.

Он напомнил, что местные власти несут полную ответственность за нарушение условий карантина на своей территории. .

«Сегодня мы имели очередной антирекорд новых заболеваний «ковид». Их количество превысило 4 000 заражений в сутки … В этом году было бы правильно обойтись без проведения, например, массовых празднований дня города. Но, к сожалению, некоторые местные руководители видят своей главной задачей исключительно агитацию и пиар перед выборами. Поэтому и пренебрегли карантинными ограничениями, устроив массовые празднования. В результате имеем устойчивый рост количества заражений именно там, где местная власть думает только о выборах, и игнорирует необходимость следить за придерживанием карантинных ограничений на их территории. Поэтому стоит напомнить, что местная власть несёт полную ответственность за нарушение условий карантина на своей территории», — отметил Немчинов.

По его словам, мэры городов, депутаты местных советов, все представители власти на местах должны разъяснять людям, в чём заключается опасность коронавируса, почему нужен карантин.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине лабораторно подтверждено 4 027 случаев COVID-19, смертельных — также 64.