В Украине за сутки 4 027 случаев коронавируса, 64 — смертельных

В Украине по состоянию на 30 сентября лабораторно подтверждено 208 959 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 027.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Наибольшее количество заболевших в Украине коронавирусом зарегистрировано в Киеве — 22 778 человек, во Львовской — 20 350 и Харьковской областях — 18 678.

На сегодняшний день умерли от Covid 4 129 человек (+64 за сутки), выздоровели — 92 360.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8 часов утра 30 сентября количество умерших от коронавируса в мире составляет 1 012 657 (+6 278 за сутки) человек.