На прошлой неделе в Одессе родились 162 малыша

За первую неделю лета в городских родильных домах Одессы появились на свет 162 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками – на свет появились 84 маленьких одессита и 78 юных одесситок.

«Лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 60 младенцев», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, с 1 июня в связи с проведением ежегодной плановой дезинфекции и косметического ремонта в течение месяца временно приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №7. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.

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