Одесситы стали лучшими в Украине по таиландскому боксу муай тай

С 1 по 4 июня в Виннице состоялся чемпионат Украины среди взрослых по таиландскому боксу муай тай.

Как сообщает официальный сайт города Одессы, в соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 20 областей Украины, а том числе Одесской.

«Одессу на соревнованиях в составе сборной команды Одесской области по таиландскому боксу представили воспитанники комплексных детско-юношеских спортивных школ №№7 и 16.

Одесские бойцы продемонстрировали на соревнованиях высокое мастерство, заняв в общекомандном зачёте почётное 1-е место.

Одессит Дмитрий Занин (63,5 кг) был признан лучшим спортсменом турнира, а приз зрительских симпатий получил Константин Тришин (60 кг), который на этом чемпионате Украины одержал юбилейную, 15-ю, победу. Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Екатерина Козлова 6 июня преодолела стартовый барьер турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Viking Open Nottingham в Ноттингеме (Великобритания) с призовым фондом $235,238 тыс.

Фото: «Одесса»

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