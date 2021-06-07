Жители Венеции не хотят возвращения круизных лайнеров

Жители Венеции вышли на акцию протеста против возвращения круизных судов в город после того, как круизный лайнер впервые за последние месяцы причалил в городе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что часть жителей Венеции выстроились на улицах, радуясь, когда первый круизный лайнер после пандемии покидал город. Другая часть участников акции приветствовали возвращение туристического сезона, указывая на рабочие места, которые он возвращает.

В марте Венеция объявила запрет на вхождение в город больших судов, включая круизные суда и морские лайнеры, в связи с обеспокоенностью жителей из-за загрязнения воды и подводной эрозии основы города.

Запрет вступит в силу только после построения новых терминалов, которые позволят прокладывать новые круизные маршруты вокруг центра города.

Как сообщала Одесса News, в августе 2019 года власти Венеции ввели запрет на вхождение круизных лайнеров в исторический центр города после инцидента с «MSC Opera» в июне 2019 года.

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