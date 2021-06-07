Мастер-шеф Лилия Стоянова: «Я не самый простой случай»

Финалистка телевизионного проекта канала СТБ «МастерШеф. Профессионалы» — 3, одесситка Лилия Стоянова довольно оперативно и с удовольствием отозвалась на приглашение дать интервью нашему интернет-изданию.

Лилия вышла на встречу к нам своей узнаваемой, по кадрам из телевыпусков, стремительной походкой с добродушной улыбкой, которая после знакомства сменилась на серьёзное выражение лица, показав тем самым своё деловое расположение к беседе.

Разговор, естественно, сразу же пошёл о жизни Лилии после проекта.

-Лилия, как самочувствие, наверное, после пребывания на кухне «МастерШеф» телеканала СТБ у Вас появилось много новых творческих планов, Вы подзарядились энергией на какие-то новые проекты?

О, да. Я стала ещё более востребованной после телепроекта. Сейчас осмысливаю всё произошедшее со мной, но не на диване — это не про меня. Даю мастер-классы гостям и коллегам, провожу гастроужины в разных ресторанах, благо приглашений сейчас более чем достаточно, найти бы время. Планирую тесное сотрудничество с одесским телевидением, в частности, на телеканале Одесса Live выйдет серия прямых эфиров с моим участием.

-То есть, как я понимаю, съёмки телепроекта давно завершились, Вы вернулись в Одессу и реально строили своё будущее, по субботам подглядывая на запись телешоу?

Правильно поняли, по поводу максимального включения в работу. Я проработала и поставила полностью новое меню для ресторана, и сейчас в разработке новые проекты. А что касаемо просмотра выпусков по субботам, то тут всё было немного с опозданием. Мой график работы максимально загружен, поэтому и выпуски я смотрела по кусочкам в записи, когда появлялась возможность. Надо отдать должное моим подписчикам, они часто давали обратную связь намного быстрее, чем я успевала посмотреть, что нарезали в выпусках (смеётся).

-Коль скоро мы перешли к «МастерШефу, скажите, как бы Вы распорядились в случае выигрыша призом в миллион гривен?

Какую-то часть денег я бы потратила на стажировку за границей и повышение квалификации, на саморазвитие, хотелось бы попутешествовать, ну, конечно, благотворительность.

-Для участницы телепроекта, тоже одесситки, Лидии Корниенко побудительной причиной попасть на телепроект была «возможность быстрого старта и трамплина в профессию своей мечты». А для Вас что стало толчком к МастерШефу?

Ранее мне приходили заявки на оба предыдущих «МастерШеф. Профессионалы». В первый раз я была за границей, открывала новый ресторан. Во второй раз я работала в «Стейкхаусе» и оставить его не могла по моральным принципам. В карантин появилось больше свободного времени и я ответила согласием на кастинг 3-го сезона Профессионалов. Но самое главное — меня поддержали мои близкие люди, мой стилист и директор Валерия Бужак. С таким тылом мне было море по колено.

-С кем особенно подружились на проекте? Как завязывались отношения с земляками на проекте – Русланом, Лидией …

Ближе всех по итогам проекта в целом мне Коля Люлько, Стелла и Неля. Вообще-то я со всеми в нормальных человеческих отношениях, не взирая на некоторые нюансы конкурсов и ситуаций, в которых мы находились в рамках проекта. С Русланом мы ни разу не были в команде, с Лидой всего один раз готовили вместе, общение за проектом поддерживаем.

-Давайте поговорим о закулисье телепроекта. Какие они в жизни, судьи телепроекта, общались ли Вы с ними в свободное от съёмок время?

Вне проекта мы не общались.

А как создавались Ваши причёски, которыми время от времени Вы поражали зрителей?

Мой стилист каждый день высылал мне варианты причёсок, а стилисты проекта уже, в свою очередь, их воплощали.

-О Вас много разного писали, по всякому комментировали Ваше участие в проекте. Как у Вас сложилось в соцсетях с хайпом и его антиподом — хейтом.

Их практически нет. Мне повезло с подписчиками, они адекватные и душевные люди, которые находятся со мной на одной волне.

-Как-то во время одного из конкурсов Вы сказали, что очень любите толстолобика и «готовили бы его по выходным, когда делать не фиг». Это правда? Какие вообще у Вас предпочтения в еде?

Это правда, но так, чтобы мне делать было не фиг — такого не бывает. Свободного времени почти нет.

Из предпочтений в приготовлении: мясо в любом виде. А из предпочтений в еде — белковая еда с овощным гарниром и фрукты.

-А есть что-то такое, что не любите готовить вообще?

Всё, что готовится долго и трудоёмко, например, раковый биск. Как я уже сказала, времени у меня всегда в обрез, поэтому предпочитаю быстрые блюда.

-У Вас на Вашей страничке в Facebook есть фото с велосипедом, который Вы любовно называете «вельчиком». Что ещё, кроме вельчика, помогает скоротать время для желания побыть в одиночестве, взгрустнуть о прошлом и загадать на будущее?

Первое — о прошлом не грущу, отрезаю его. Второе и самое главное — лучший отдых с любимыми людьми. А так как мы все идейные и лёгкие на подъём, то предпочитаем активные виды спорта: зимой сноуборд, коньки, а летом — сапы, каяки, велосипед и мот.

-В некоторых моментах, показываемых в выпуске, Вы предстаёте иногда, как дерзкая, не принимающая чужое мнение и не идущая на компромиссы. Какая Вы в реальной жизни?

Я не самый простой случай (улыбается, — ред.). В работе очень принципиальная, требовательная и ответственная, но при этом я всегда за справедливость, порядочность и душевные качества, которые ценю. За своих ребят я горой, но если борзеют — даю ровно один шанс, дальше прощаюсь без сожалений и соплей.

-Ну что ж, пожелаем Вам оставаться такой же справедливой, принципиальной и нежной в душе. Удачи!

Спасибо Вам и спасибо читателям Одесса News за поддержку на проекте.

Николай Нижегородов

Фото: Одесса News/Александр Александров, из личного архива Лилии Стояновой, СТБ, Facebook