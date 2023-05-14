«МастерШеф»: Антон Гильчук из Одессы остаётся в девятке лучших кулинаров

13 мая в 13-м выпуске проекта телеканала СТБ «МастерШеф.Профессионалы»-4 участники по-прежнему доказывали свою профессиональную состоятельность, готовя сложные блюда и участвуя в разнообразных, не менее сложных конкурсах.

В новом телевыпуске продолжились и кулинарные приключения представителя Одессы, кулинара Антона Гильчука, которому вновь пришлось одеть чёрный фартук, чтобы бороться за место в проекте.

«Хочу бороться и удивлять», — сказал в конце телевыпуска Антон, но вначале конкурсного дня Антону было нелегко это делать.

Удивлением участников проекта было появление на кухне Мастер.Шеф известной телеведущей Надежды Матвеевой, которую кулинары-професионалы должны были ввести в заблуждение — пригостовить изысканные деликатесные блюда из доступных составляющих.

«Вам нужно сделать так, чтобы самые дешёвые продукты показались Надежде самыми дорогими деликатесами в мире», — сообщил судья Владимир Ярославский.

«Будьте бдительны. Ваша главная задача – это не просто обмануть Надежду, а поразить гостью и нас первоклассными блюдами из доступных продуктов», — подытожил Эктор.

Девятка профессионалов поделилась на три тройки. У каждой группы было по шесть коробок-загадок. Под ними наборы продуктов от самых доступных до элитных. В результате каждая команда должна была выдать по 6 блюд. А вот Надя должна расставить их в порядке роста цены. Но важно было ввести ведущую в заблуждение и представить более дешёвые позиции под видом деликатесов.

Антону Гильчуку, как и другим участникам телепроекта, пришлось хорошо помозговать, чтобы не обесценить эксклюзивные ингредиенты, делая из спаржи мусс или не использовать деликатесное мраморное мясо на котлеты.

Котлеты из стейка рибай, галантин из курицы и свёклы, хумус из чечевицы и кнелей из скумбрии, паштет из свёклы, гуляш с лобстером и мраморным стейком на этот раз не поразили ни Надю, ни судей.

Представленные Антоном и другими членами команды блюда Эктору не понравились: «Жалкие презентации. Не справились с задачами», — сказал он, вручая Антону чёрный фартук.

Второй конкурс был тоже командным. Профессионалы стали участниками настольной игры, но на кухне. Каждая тройка должна была приготовить одно блюдо. Готовить его можно только за первой поверхностью, а вот чтобы получить необходимые продукты – нужно пройти сквозь игровое поле. Всё, как в настоящей «настолке», — используешь кубик/карту с числом, согласно которому нужно сделать количество шагов, а на подходящем месте выбрать себе нужные продукты.

Пройдя все препятствия этого конкурса, Антон отправился тремя участниками на битву чёрных, где их ожидала невероятно ответственная задача — создать дегидрированные сухпайки — суп, основное блюдо и десерт. Более того, им пришлось не только готовить, но и написать инструкцию к использованию и сложить всё в соответствующие пакеты.

Зайдя на кухню, чернофартушечники увидели дегидраторы — устройства, которые полностью высвобождают влагу из продукта, но оставляют все витамины и микроэлементы.

Участники отнеслись ответственно к заданию. С огромной благодарностью и уважением к нашим защитникам, все четверо подали невероятно вкусные и профессиональные блюда-сухпайки, в том числе и Антон Гильчук.

В результате, в 13-м выпуске проект не покинул никто.

В следующем выпуске, который состоится 20 мая, сможем наблюдать за дальнейшими кулинарными приключениями Антона Гильчука и его соперников.

Фото: СТБ/Facebook

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