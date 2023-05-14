В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Кондулов, светлая память

Во время выполнения боевой задачи оборвалась жизнь младшего сержанта подразделения морской пехоты, жителя Тарутинской громады Одесской области Владимира Кондулова.

Об этом сообщила в Facebook Болградская районная госадминистрация.

Владимиру было 30 лет, ушёл на военную службу добровольцем.

25 марта 2023 этого года во время выполнения боевого задания вблизи Донецкой области Владимир Кондулов получил ранение, не совместимое с жизнью.

У погибшего остались жена, двое детей и родители.

Похоронили военнослужащего с воинскими почестями по месту жительства родителей, в посёлке Березино.

Как сообщала Одесса News, 7 марта 2023 года под Бахмутом Донецкой области во время выполнения боевого задания по защите Родины получил огнестрельное ранение боец из города Арциз Одесской области Евгений Гойко, в результате которого скончался 29 марта в военном госпитале.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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