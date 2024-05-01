В результате атаки по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета

В результате российского ракетного удара кассетными боеприпасами по Одессе 29 апреля погиб проректор по учебно-инновационному развитию и экономической деятельности Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

Об этом сообщила 30 апреля в Facebook председатель наблюдательного совета университета Юлия Гришина.

«Это террористическое нападение страны-агрессора унесло жизнь проректора Международного гуманитарного университета Бориса Владимировича Васильева. Мои искренние соболезнования родным. А также — академической семье. Как председатель наблюдательного совета университета я знаю, сколь высоко ценили профессионализм и преданность Бориса Владимировича своему делу. Как коллеги, так и студенты. Вечная память. Каждая потеря в этой войне непостижима», — написала Юлия Гришина.

В МГУ уточнили, что литургия в память о Васильеве состоится 2 мая в 11.30 в Храме святой мученицы Татьяны, прощание с проректором пройдёт в 12.00 в МГУ.

Как сообщала Одесса News, вечером 29 апреля 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек. В тяжёлом состоянии находятся восемь человек, из них четверо – в крайне тяжёлом, в том числе 5-летняя девочка. Ей сделана операция на сердце. Среди раненых – президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. 30 апреля объявлено траурным днём в Одессе и Одесской области.

В ночь на 1 мая враг вновь атаковал Одессу баллистическими ракетами. Погибли три человека, ещё трое ранены.

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