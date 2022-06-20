Прогресса в вопросе разблокирования портов Одессы пока нет

Заметного прогресса в вопросе разблокирования портов Чёрного и Азовского морей, прежде всего портов Одессы, пока нет.

Об этом посол по особым поручениям при Министерстве иностранных дел Украины, координатор Совета экспортёров и инвесторов Ольга Трофимцева заявила на онлайн-брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

Трофимцева отметила, что на морские порты Азовского и Чёрного моря приходилось 70-75% общего объёма украинского экспорта, поэтому их блокирование отрицательно сказалось на всех отраслях, прежде всего, аграрной. По словам посла, лучшим выходом из этой ситуации было бы разблокирование портов и свободный экспорт продукции морскими путями.

«К сожалению, мы не видим реальности такого сценария в ближайшее время, несмотря на те усилия, которые прилагают наши партнёры, прежде всего Турция. Мы участвуем в происходящих переговорах через ООН. Однако пока заметного прогресса в вопросе разблокировки портов Чёрного и Азовского морей, прежде всего, портов Одессы, нет», — сказала Трофимцева.

Она отметила, что правительство и украинский бизнес уже много сделали для налаживания альтернативных каналов экспорта железнодорожным и автомобильным транспортом, однако это не позволяет полностью заменить морской.

Как сообщала Одесса News, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не верит в пустые обещания Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.

Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн ​​тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечёт за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.

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