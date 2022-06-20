ВСУ ракетами разрушили газовые вышки оккупантов, ранее принадлежавшие Украине

Оккупанты в Крыму заявили об уничтожении в Чёрном море газовых вышек, которые были украдены у Украины в 2014 году.

По информации главаря Крыма Аксёнова, спасены 5 человек, 3 ранено. Продолжается спасательная операция, сообщает в Telegram Интерфакс.

Сообщается, что всего на платформе работало 12 человек.

Комментируя это собщение, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук написал в своём Telegram-канале: «Российские СМИ пишут якобы Украина нанесла удар по украденным буровым «Черноморнефтегаза». Если это правда, а не мутный ход россиян, то достаточно интересная информация».

Официального сообщения о ракетном ударе по газовым платформам пока нет.

Для справки. В 2014 году “Черноморнефтегаз” захватил украинские вышки и занимается разведкой и добычей газа с последующей транспортировкой в оккупированный Крым.

Как сообщала Одесса News, в 2017 году Приморский районный суд Одессы вынес определение о наложении ареста на 4 незаконно присвоенные самоподъёмные плавучие буровые установки «Пётр Годованец», «Украина», «Сиваш», «Таврида» стоимостью более 11 миллиардов 655 миллионов гривен.

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