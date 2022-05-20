Захватчики уже подтверждают свои потери на острове Змеиный

Только сейчас, когда в России хоронят убитых моряков, российские СМИ начали подтверждать потери живой силы и техники в районе острова Змеиный, относящегося к Одесской области.

Об этом сообщает в Теlegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Одного из погибших на острове россиян 18 мая похоронили в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, сообщают российские СМИ. Это военный-контрактник, 24-летний Алексей Фёдоров, который якобы выполнял функции медика. Он из Санкт-Петербурга, но вместе с женой жил в оккупированном Крыму. По словам его близких, он находился на одном из катеров, подбитых украинскими защитниками 7 мая. Его и сослуживцев якобы раскидало по морю, Фёдоров скончался после двух дней в море.

Главное управление разведки Минобороны Украины информирует, что в Севастополь доставляют убитых и раненых российских военных с острова Змеиный.

«Из 40 связистов вооружённых сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись 8. Одновременно эвакуированы 10 тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооружённых сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе», – говорилось в сообщении.

По данным оперативного командования «Юг», корабельная группировка РФ не оставляет попыток закрепиться на острове Змеиный, однако штормовая погода не позволяет доставить на остров военную технику, заставляя держаться поближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму.

Как сообщала Одесса News, подразделения ВСУ уничтожили вблизи Змеиного три российских катера, повредили судно «Всеволод Бобров» и несколько единиц военной техники – на самом острове.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod