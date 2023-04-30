В бою за Украину погиб житель Одесской области, солдат Виталий Крамаренко

24 марта Плахтиевская громада в Одесской области попрощалась с погибшим 38-летним солдатом Виталием Крамаренко.
Об этом сообщает в Facebook Плахтиевская объединённая территориальная громада.
Виталий был уроженцем села Ярославка Белгород-Днестровского района. Он погиб в бою на Донецком направлении 3 марта, верный Военной присяге.
Как сообщала Одесса News, 21 марта 2023 года жители Подольского района Одесской области попрощались с погибшим полковником специального подразделения СБУ «Альфа» Александром Вдовиченко.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Плахтиевская ОТГ/Facebook
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