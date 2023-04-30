В бою за Украину погиб житель Одесской области, солдат Виталий Крамаренко

24 марта Плахтиевская громада в Одесской области попрощалась с погибшим 38-летним солдатом Виталием Крамаренко.

Об этом сообщает в Facebook Плахтиевская объединённая территориальная громада.

Виталий был уроженцем села Ярославка Белгород-Днестровского района. Он погиб в бою на Донецком направлении 3 марта, верный Военной присяге.

Как сообщала Одесса News, 21 марта 2023 года жители Подольского района Одесской области попрощались с погибшим полковником специального подразделения СБУ «Альфа» Александром Вдовиченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Плахтиевская ОТГ/Facebook

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