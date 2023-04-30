В Одессе поднято Знамя Военно-Морского Флота Украины

29 апреля по случаю 105-летия поднятия флага Украины на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского Знамени Вооружённых сил Украины в местах дислокаций кораблей и воинских частей ВМС нашей страны.

Как информирует официальный сайт «Одесса» горсовета, 29 апреля 1918 года считается началом формирования флота Украины.

По инициативе командования ВМС ВС Украины был проведён ряд мероприятий, которые начались в восемь утра с торжественного поднятия Военно-Морских Знамён ВС Украины.

Во время проведения церемониала военнослужащие ВМС почтили память всех — военных и гражданских — погибших в результате российской агрессии против Украины.

«Убеждён, что Украинские флаги вскоре снова замелькают над нашим освобождённым Украинским Крымом. Наши базы вернутся к законным владельцам — украинским военным морякам. Под украинскими Государственным и Военно-Морскими Знамёнами наши корабли снова зайдут в бухты Севастополя и всего Крыма, навсегда очистив наши земли и наши воды от оккупантов под преступным российским триколором», — обращаясь к личному составу, отметил командующий Военно-Морских Сил.

Поднятие Флага ВМС ВСУ состоялось также на Думской площади в Одессе.

По улицам Одессы состоялся автопробег под Военно-Морскими Знамёнами ВСУ с привлечением военной техники и гражданских участников.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко Одессы было впервые проведено соревнование по легкоатлетическому кроссу на переходящий приз Командующего ВМС ВСУ «Кубок Украинского моря», в котором приняли участие сборные команды курсантов и лицеистов военных учебных заведений МО и МВД Украины.

По результатам соревнований первенство получили курсанты Военной академии (г. Одесса). По их словам, участие в этом Кубке предоставило для них прекрасную возможность выразить свою благодарность и поддержку всем защитникам Украины от вражеского нашествия.

После завершения соревнований для всех участников, жителей и гостей города, посетивших парк, артисты Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины провели концерт, во время которого выступили с известными и авторскими патриотическими песнями и танцевальными номерами.

Одесса News опубликовало интервью Командующего ВМС ВСУ, вице-адмирала Алексея Неижпапы по случаю 105-летия со Дня поднятия флага ВМС Украины.

Фото: «Одесса», ВМС ВСУ, АРМIЯ INFORM

Видео: «Одесса»

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