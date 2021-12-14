В Турции умер украинский моряк

Гражданин Украины, моряк, выпивший дезинфицирующее средство на грузовом судне, которое находилось у берегов Самсуна, умер после длительного пребывания в реанимации.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Milliyet.

«26-летний украинский моряк, который, по имеющейся информации, выпил водки, а затем дезинфицирующее средство на грузовом судне у берегов Самсуна, умер в больнице», — сообщает издание.

Случай отравления произошёл 28 ноября, после чего моряк был доставлен в порт, а затем больницу в Самсуне. Мужчина находился в состоянии комы. Несмотря на вмешательство врачей реанимационного отделения больницы и принятые меры по его лечению, мужчина умер.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года два украинских моряка умерли на борту сухогруза AP ASTAREA, стоявшего на якоре в Читтагонге (Бангладеш).

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