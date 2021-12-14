В Одессе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

14 декабря в память о ликвидаторах последствий Чернобыльской аварии прошло возложение цветов к памятнику «Одесситам-чернобыльцам», установленному на углу ул. М. Арнаутской и Александровского проспекта.

Как отмечается на официальном сайте города, в мероприятии приняли участие представители руководства города и области, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и члены их семей, представители различных родов войск Вооружённых Сил Украины, общественность.

Для справки. День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается ежегодно 14 декабря в соответствии с Указом Президента Украины от 10.11.2006 года №945/2006.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Президент Украины подписал закон о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

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