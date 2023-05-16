В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Леонтиев, светлая ему память

Роман Леонтиев, житель Любашевской громады Одесской области, погиб ещё 1 сентября 2022 года, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Но проститься с ним стало возможным только в апреле 2023-го.

Об этом сообщает в Facebook Любашевская громада.

Прощание с воином прошло в его родном селе Троицкое. Сотни жителей общины провожали траурный кортеж с гробом Романа.

Как сообщала Одесса News, 2 апреля в результате боевых действий под Бахмутом на 46-м году ушёл из жизни житель села Иличанка Одесской области Сергей Гончар.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская громада/Facebook

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