В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Гончар, светлая ему память

2 апреля в результате боевых действий под Бахмутом на 46-м году ушёл из жизни житель села Иличанка Одесской области Сергей Гончар.

Об этом сообщили в Красносельской объединённой территориальной громаде в Facebook.

У погибшего защитника остались жена и сын.

Прощание с Сергеем Гончаром прошло с воинскими почестями 5 апреля в родном селе.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года во время выполнения боевой задачи оборвалась жизнь младшего сержанта подразделения морской пехоты, жителя Тарутинской громады Одесской области Владимира Кондулова.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Красносельская объединённая тергромада/Facebook

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