Одесская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золото в Марокко

Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала золото в личном кумите на этапе Премьер-лиги в Рабате (Марокко).

Терлюга, которая выступала в весовой категории до 55 кг, в финальной схватке одолела американку Тринити Аллен 2:1, — информирует спортивное издание XSPORT.

В первом раунде Анжелика с одинаковым счетом 4:0 победила итальянку Аниту Паццаглию и представительницу Иордании Мансур Лин, выиграв таким образом свою группу.

Четвертьфинальный поединок против японки Шими Аири завершился без результативных действий (0:0), однако Терлюга прошла дальше по решению судей.

В полуфинале одесситка одолела соперницу из Китайского Тайбэя Цуй-Пинг Ку 6:0.

Для Терлюги это был 19-й финал турнира Премьер-лиги в карьере.

Как сообщала Одесса News, одесские тайбоксёры в основном составе Национальной сборной Украины по таиландскому боксу отправился в Бангкок (Таиланд), где проходят учебно-тренировочные сборы для подготовки к участию в Кубке мира.

Фото: НОК Украины/Facebook

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