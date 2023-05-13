Одесские тайбоксёры отправились в Бангкок

Основной состав Национальной сборной Украины по таиландскому боксу отправился в Бангкок (Таиланд), где проходят учебно-тренировочные сборы для подготовки к участию в Кубке мира.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, со спорсменами встретился мэр Одессы, Президент Европейской федерации таиландского бокса Геннадий Труханов.

Отмечается, что учебно-тренировочные сборы проходят в период подготовки к Кубку мира (Кубку Короля), который состоится в декабре 2023 года.

Во время общения со спортсменами Геннадий Труханов сказал: «Мы – украинцы. На нас сегодня смотрит весь мир. И мы уже показали, что украинцев не стоит трогать. Так что желаю вам достойно представить Украину и в очередной раз поднять флаг нашей страны на мировой арене».

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года в Одессе прошёл чемпионат области по греко-римской борьбе среди спортсменов U-15 памяти заслуженного тренера Украины Константина Пульчо, участников которого приветствовал мэр Одессы.

Фото: «Одесса»

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