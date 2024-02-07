Одессу посетил Специальный уполномоченный Президента Франции

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с уполномоченным Президента Французской Республики по помощи и восстановлению Украины господином Пьером Эльброном.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Франция, как часть Евросоюза, всесторонне поддерживает Украину и готова и дальше оказывать помощь», — отметил господин Эльброн, добавив, что его миссия состоит в укреплении связей непосредственно с украинскими общинами.

Мэр Одессы отметил эффективность такого формата сотрудничества и поблагодарил французский народ за поддержку: «Ведь именно муниципалитеты — первая инстанция, куда обращаются жители, и где знают все проблемы и потребности своих общин».

На встрече также присутствовали представители государственного Французского агентства развития (AFD), которое реализует политику, определённую правительством Франции, относительно устойчивого развития и защиты планеты и улучшения условий жизни её жителей. AFD поддерживает реализацию более 4000 проектов в более чем 115 странах мира и сегодня увеличивает своё присутствие в Украине, в частности, в Одессе.

Во время встречи стороны обсудили насущные нужды одесской общины в связи с принятием многочисленных внутренних переселенцев, а также вопросы развития транспортной сферы, модернизации тепло- и водоснабжения города.

Также французскую делегацию интересовали вопросы восстановления культурного наследия, объекты которого были повреждены в результате российской агрессии.

Сегодня же Пьер Эльброн встретился с председателем Одесской областной госадминистрации Олегом Кипером.

Одесса News информировала об официальном визите в Одессу в апреле 2023 года Министра транспорта Французской Республики Клемана Бона.

Фото: «Одесса»

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