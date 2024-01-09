В Одесской области из-за непогоды без света остаётся 191 населённый пункт

По состоянию на 8 утра 9 января в Одесской области из-за непогоды 191 населённый пункт остаётся без электроснабжения.

Об этом в Telegram сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

По словам главы ООГА, аварийные бригады ДТЭК продолжают восстановление.

«Газо-, водо-, теплоснабжение в штатном режиме. На территории всей области функционируют 415 пунктов несокрушимости. Ещё 397 готовы развернуть по необходимости», — пишет Олег Кипер.

Также чиновник информирует, что дорожные службы восстанавливают движение для проезда грузового транспорта и автобусов на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (участок на территории Николаевской области был перекрыт).

«Остаётся ограниченным движение для вышеупомянутого транспорта по М-13 – Кропивницкий – Кишинёв (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской). Все остальные трассы работают в штатном режиме», — сообщает глава ООГА.

На дорогах государственного и местного значения работает спецтехника, — резюмирует Олег Кипер и просит «водителей, в случае отсутствия экстренной необходимости, сегодня воздержаться от поездок».

По информации Одесского горсовета, колонны техники обрабатывали ночью 9 января улицы города противогололёдными средствами. Это позволило вывести на все маршруты общественный транспорт в штатном режиме. Лишь вместо трамвайного маршрута №20 работает автобус.

Одесса News информировала, что в связи с ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, 9 и 10 января все учебные заведения области переходят на дистанционный формат занятий.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»/ Facebook

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