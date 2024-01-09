Украинский институт нацпамяти поставил точку в переименовании сёл Тарутинщины

В Тарутинской территориальной общине на юге Одесской области завершились общественные обсуждения по переименованию населённых пунктов в рамках Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Согласно перечню, который определил Украинский институт национальной памяти, в Тарутинской общине переименованию подлежат посёлки Тарутино, Бородино и Березино, сёла Малоярославец Первый и Малоярославец Второй, Красное, — пишет издание Топор.

Активное обсуждение относительно переименований этих населённых пунктов проходили и в местных пабликах в соцсетях. Так, в группе «Тарутинская беседка» был проведён опрос, результатом которого было оставить нынешнее название посёлка — Тарутино.

Не остались в стороне от поднятой темы и потомки основателей Тарутино, Березино, Малоярославцев, и многих других немецких колоний в Буджаке. Это члены Общества бессарабских немцев в Германии, которые передали два официальных письма с разъяснением своей позиции по вопросам переименования. Одно адресовано Тарутинскому поселковому голове Савве Черневу, второе — народному депутату Украины Антону Киссе.

В своих письмах они поддерживают сохранение нынешних названий населённых пунктов Тарутинщины: «Мы приветствовали бы сохранение текущих имён этих мест, имеющих долгую историческую традицию. Мы рассматривали бы это как признание культурного вклада наших предков, основателей деревень», — идёт речь в обращении к представителям власти.

Активисты Тарутинщины, обобщив итоги обсуждения, направили их Украинскому институту национальной памяти (УИНП) с просьбой пересмотреть решение о включении Тарутино, Бородино, Березино и обоих Малоярославцев в Перечень названий населённых пунктов, содержащих символику российской имперской политики, и исключить их из этого Перечня.

Однако 6-страничный ответ экспертов был непреклонным — названия этих сёл — это пропаганда российской имперской политики:

Одесса News информировала, что члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на своём очередном заседании в декабре 2023 года предложили дать названия в честь защитников Украины, погибших на войне, четырём одесским улицам.

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