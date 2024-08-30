Молния или поджог: в Одесской области за неделю горели два храма УПЦ

29 августа в в селе Прямобалка Болградского района Одесской области горело здание Спасо-Покровской церкви УПЦ.

16 спасателей ликвидировали пожар на общей площади 250 кв. метров, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«К счастью, погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара – попадание молнии».

«К сожалению, храм полностью уничтожен огнём», — сообщает Одесская епархия.

Одесса News информировала, что утром 27 августа в Одессе по улице Небесной сотни возникло возгорание купола храма Иверского мужского монастыря. 28 августа полицейские задержали поджигателя храма в Одессе, которому, к счастью, завершить своё намерение не удалось.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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