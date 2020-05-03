Правоохранители задержали группу похитителей икон из одесских церквей

В Тернопольской области сотрудниками правоохранительных органов разоблачена межрегиональная группа лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных регионах Украины, в т.ч. в Одесской области.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

«Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент задержаны организатор и два исполнителя краж. Они извещены о подозрении в кражах, соединённых с проникновением в помещение, совершённых в крупных размерах. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и наложения ареста на имущество. Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за последние годы ограбили более 50 храмов, однако воры так и не были найдены.

Фото: Офис Генпрокурора