53-ий день карантина в Украине: новые больные, новые жертвы

По состоянию на 9.30 3 мая в Украине подтверждено 11913 случаев COVID-19, из них 502 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, болезнь подтверждена у 829 детей и 2325 медиков.

Всего в Украине исследовано 129 723 образца методом ПЦР.

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1 924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 158 человек, в том числе один ребёнок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек (+9 за сутки), из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1 547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:

Винницкая обл. — 435 (146 выздоровели)

Волынская обл. — 324 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 448 (64 выздоровели)

Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. — 423 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. — 508 (53 выздоровели)

Запорожская обл. — 275 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 965 (86 выздоровели)

(86 выздоровели) г. Киев — 1 511 (80 выздоровели)

(80 выздоровели) Киевская обл. — 784 (82 выздоровели)

Кировоградская обл. — 397 (121 выздоровел)

Львовская обл. — 473 (95 выздоровели)

Луганская обл. — 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. — 149 (6 выздоровели)

Одесская обл. — 409 (17 выздоровели)

Полтавская обл. — 222 (23 выздоровели)

Ровенская обл. — 726 (78 выздоровели)

Сумская обл. — 110 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. — 868 (127 выздоровели)

Харьковская обл. — 348 (36 выздоровели)

Херсонская обл. — 136 (52 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 115 (27 выздоровели)

Черкасская обл. — 308 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1 818 (138 выздоровели)

(138 выздоровели) Черниговская обл. — 54 (6 выздоровели).

В Украине более 70% людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и лёгких. В некоторых случаях — сочетание этих болезней.

Отмечается, что пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции — физическое дистанцирование и ежедневная гигиена.

По данным ЦОЗ, употребление алкоголя не снижает риск заболеть COVID-19, а в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение болезни.

«Помните, — говорится в сообщении, — безопасной дозы алкоголя не существует. Употребление алкоголя вредно для сердечно-сосудистой системы, вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов и онкозаболеваний. Неумеренное потребление алкогольных напитков вызывает цирроз печени, гепатит, панкреатит».

Как сообщала Одесса News, в Одесский областной клинический медицинский центр (больницу водников) с высокой температурой и положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию доставлен находившийся в обсервации в санатории «Куяльник» житель Харькова, прибывший в Черноморск из Турции на пароме.

Фото: Думская

Инфографика: ЦОЗ