MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. 53-ий день карантина в Украине: новые больные, новые жертвы

53-ий день карантина в Украине: новые больные, новые жертвы

picturepicture_158834739187013090294470_61804-Cropped.jpg

По состоянию на 9.30 3 мая в Украине подтверждено 11913 случаев COVID-19, из них 502 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, болезнь подтверждена у 829 детей и 2325 медиков.

Всего в Украине исследовано 129 723 образца методом ПЦР.

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1 924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 158 человек, в том числе один ребёнок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек (+9 за сутки), из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1 547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:

  • Винницкая обл. — 435 (146 выздоровели)
  • Волынская обл. — 324 (64 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 448 (64 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 423 (23 выздоровели)
  • Закарпатская обл. — 508 (53 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 275 (79 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 965 (86 выздоровели)
  • г. Киев — 1 511 (80 выздоровели)
  • Киевская обл. — 784 (82 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 397 (121 выздоровел)
  • Львовская обл. — 473 (95 выздоровели)
  • Луганская обл. — 37 (7 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 149 (6 выздоровели)
  • Одесская обл. — 409 (17 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 222 (23 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 726 (78 выздоровели)
  • Сумская обл. — 110 (62 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 868 (127 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 348 (36 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 136 (52 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 115 (27 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 308 (63 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 1 818 (138 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 54 (6 выздоровели).

В Украине более 70% людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и лёгких. В некоторых случаях — сочетание этих болезней.

Отмечается, что пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции — физическое дистанцирование и ежедневная гигиена.

По данным ЦОЗ, употребление алкоголя не снижает риск заболеть COVID-19, а в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение болезни.

«Помните, — говорится в сообщении, — безопасной дозы алкоголя не существует. Употребление алкоголя вредно для сердечно-сосудистой системы, вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов и онкозаболеваний. Неумеренное потребление алкогольных напитков вызывает цирроз печени, гепатит, панкреатит».

Как сообщала Одесса News, в Одесский областной клинический медицинский центр (больницу водников) с высокой температурой и положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию доставлен находившийся в обсервации в санатории «Куяльник» житель Харькова, прибывший в Черноморск из Турции на пароме.

Фото: Думская
Инфографика: ЦОЗ

Просмотров: 272

Смотрите также...

scroll to top