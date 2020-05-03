53-ий день карантина в Украине: новые больные, новые жертвы

По состоянию на 9.30 3 мая в Украине подтверждено 11913 случаев COVID-19, из них 502 за последние сутки.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, болезнь подтверждена у 829 детей и 2325 медиков.
Всего в Украине исследовано 129 723 образца методом ПЦР.
Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1 924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 158 человек, в том числе один ребёнок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек (+9 за сутки), из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1 547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:
- Винницкая обл. — 435 (146 выздоровели)
- Волынская обл. — 324 (64 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 448 (64 выздоровели)
- Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели)
- Житомирская обл. — 423 (23 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 508 (53 выздоровели)
- Запорожская обл. — 275 (79 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 965 (86 выздоровели)
- г. Киев — 1 511 (80 выздоровели)
- Киевская обл. — 784 (82 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 397 (121 выздоровел)
- Львовская обл. — 473 (95 выздоровели)
- Луганская обл. — 37 (7 выздоровели)
- Николаевская обл. — 149 (6 выздоровели)
- Одесская обл. — 409 (17 выздоровели)
- Полтавская обл. — 222 (23 выздоровели)
- Ровенская обл. — 726 (78 выздоровели)
- Сумская обл. — 110 (62 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 868 (127 выздоровели)
- Харьковская обл. — 348 (36 выздоровели)
- Херсонская обл. — 136 (52 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 115 (27 выздоровели)
- Черкасская обл. — 308 (63 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1 818 (138 выздоровели)
- Черниговская обл. — 54 (6 выздоровели).
В Украине более 70% людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и лёгких. В некоторых случаях — сочетание этих болезней.
Отмечается, что пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции — физическое дистанцирование и ежедневная гигиена.
По данным ЦОЗ, употребление алкоголя не снижает риск заболеть COVID-19, а в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение болезни.
«Помните, — говорится в сообщении, — безопасной дозы алкоголя не существует. Употребление алкоголя вредно для сердечно-сосудистой системы, вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов и онкозаболеваний. Неумеренное потребление алкогольных напитков вызывает цирроз печени, гепатит, панкреатит».
Как сообщала Одесса News, в Одесский областной клинический медицинский центр (больницу водников) с высокой температурой и положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию доставлен находившийся в обсервации в санатории «Куяльник» житель Харькова, прибывший в Черноморск из Турции на пароме.
Фото: Думская
Инфографика: ЦОЗ