Россия выходит в лидеры по количеству заболевших COVID-19

По состоянию на 8.00 2 мая количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составляет 114 431 человек.

Такие статданные публикует Worldometers.info.

1 169 человек от этого вируса умерли. За сравнительно короткий срок наш северный сосед вышел на 8-е место в мире по количеству заражённых коронавирусом.

COVID-19 обнаружен у главы правительства РФ Михаила Мишустина, о чём сообщил Интерфакс.

«Премьер уходит на самоизоляцию, он заверил, что правительство продолжает штатную работу», — говорится в сообщении.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире на сегодняшнее утро достигло 3 401 225. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 92 722 человека, что больше предыдущего дня на 4 799.

Количество умерших составляет 239 604 (за сутки 11 365 — на 5 492 человека больше показателя предыдущего дня).

Наибольшее количество умерших в США — 65776 (+1 915), в Италии — 28236 (+269), в Великобритании — 27 510 (+739), в Испании — 24 824 (+281).

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Украина в этом списке на 35-м месте (вчера — на 36-м).

Статистика позволила некоторым странам смягчить карантинные ограничения. Так, в Швейцарии с 11 мая будут открыты магазины, культурные и спортивные учреждения и рестораны, возобновится учебный процесс в начальных и средних школах. Приграничные ограничения тоже будут смягчены, в отношении общественного транспорта также примут ряд мер по ослаблению ограничений.

Третья фаза выхода из общенационального карантина начнётся 8 июня, при условии, что эпидемиологическая ситуация в стране будет находиться под контролем, пишет Укринформ, ссылаясь на CNN.

По данным сайта Worldometer, в Швейцарии на 2 мая зафиксированы 29 795 случаев COVID-19, из них 1 754 — летальных.

С понедельника, 4 мая, власти Кипра начнут первый этап ослабления ограничений, о чём в телевизионном обращении заявил президент Кипра Никос Анастасиадес.

По его словам, жители Кипра смогут трижды в день выходить из дома с личной целью, однако комендантский час с 10 вечера до 6 утра пока будет оставаться в действии. Кроме этого, люди получат возможность плавать и индивидуально заниматься спортом на свежем воздухе, однако общественные пляжи будут закрыты ещё две недели.

Кипрские власти уже готовится ко второму этапу смягчения карантина, который начнётся 21 мая с возобновлением работы террас ресторанов, парикмахерских и салонов красоты. Кипр также откроет свои порты для судов, однако не будет позволять пассажирам круизных лайнеров сходить на берег.

В Турции решили, что школы будут оставаться на удаленном обучении ещё на месяц — до 31 мая. Министр образования заверил, что независимо от результатов дистанционного обучения все ученики будут переведены в следующий класс.

Финляндия решила 14 мая открывать школы, пишет Xinhua. Однако только ученики девяти базовых классов вернутся к учебе. Старшая школа и дальше будет учиться дистанционно. В этом году не будет никаких празднований, приуроченных к концу учебного года.

Как сообщала Одесса News, венгерский лоукостер Wizz Air с 1 мая начнёт полеты из столицы Австрии по пяти направлениям — в Дортмунд (Германия), Салоники (Греция), Лиссабон (Португалия), Осло (Норвегия) и Эйндховен (Нидерланды).