На Куликовом поле в Одессе восстановили флагшток с Государственным флагом

Усилиями участников волонтёрского движения поддержки украинских военных на площади Куликово поле в Одессе восстановлен накануне годовщины 2 мая высокий флагшток с Государственным Флагом Украины, поваленный в феврале этого года.

Об этом сообщает волонтёр и общественный деятель Наталья Кручинина в Facebook.

«Установлено мачту под флаг на Куликовом поле. Потом мы подсчитали… конечную стоимость, в которую она нам обошлась. С учётом форс-мажорных обстоятельств, в которых мы пытались успеть вернуть Флаг на его место до определённой даты (2 мая, — ред.), а именно: колебание курса, карантин (осложнивший доставку материалов) и другие непредусмотренные инженерные решения и идеи, появившиеся в процессе (конструкция, предупреждающая закручивание флага и тризуб), конечная стоимость работ и расходных материалов составила 60 500 грн.», — отчиталась перед общественностью Кручинина.

Волонтёр добавила: «55 тысяч гривен собрали мы, ещё 400 гривен поступили после окончания сбора, а 500 гривен передал человек прямо на месте установления мачты, поражённый красотой флага».

По словам Кручининой, подготовительные работы по восстановлению флагштока на Куликовом поле продолжались около месяца, так как новый из металла — в отличие от того, «который повалили злоумышленники». К тому же «возвратная» конструкция мачты предусматривает, что флаг не будет её обвивать при сильном ветре.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2029 года на Куликовом поле перед зданием одесского Дома профсоюзов был повален флагшток, упавший, по утверждению сотрудников одесского коммунального учреждения «Центр-077», вследствие сильнейших порывов ветра, о чём свидетельствовало видео с наружных камер наблюдения.