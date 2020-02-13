Рука Москвы дотянулась до Одессы

На Куликовом поле Одессы вследствие сильного ветра упал флагшток с Государственным флагом Украины. Неизвестными на нём размещена надпись «Рука Москвы дотянулась».

Об этом сообщает Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти на своей странице в Facebook.

«Перед Одесским домом профсоюзов лежит поваленный флагшток с Государственным флагом Украины. На флагштоке — надпись: «Рука Москвы дотянулась». Сам флаг неравнодушные граждане подняли с асфальта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «сотрудники УИНП осмотрели флагшток и увидели, что болты, которые его скрепляли, были намеренно расшатаны».

Кроме того, на заборе рядом с поваленным флагштоком появились листовки, по мнению одесского УИНП, «антиукраинского содержания, которые прославляют террористов и государство-агрессора» .

В Южном межрегиональном отделе УИНП требуют от Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины «принять все меры для наказания виновных и недопущения осквернения в будущем».

В интернете уже появилось видео с наружных камер наблюдения, которое любезно предоставили одесские коммунальщики 12 февраля — в день падения флагштока. На этой записи видно, что стойку с государственной символикой специально никто не ронял.

«За несколько дней буйства непогода доставила массу неприятностей одесситам. Под сильнейшими порывами ветра не смогли устоять не только деревья и шифер, но иногда, казалось бы, стойкие металлические конструкции. Сегодня, около 6:00 на Куликовом поле, окончательно устав от непрекращающегося ветра, упал флагшток с госфлагом. Обидно, досадно, но поправимо. Предварительно, виновник происшествия — никому не подчиняющаяся стихия», — сообщили в коммунальном учреждении «Центр-077».

Как сообщала Одесса News, упомянутое отделение института нацпамяти возглавляет в настоящее время активист одесского Евромайдана, украинский националист Сергей Гуцалюк — давний сторонник сноса памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. При нём только в этом году демонтированы мемориальные доски Маршалу Жукову, «всесоюзному старосте» Михаилу Калинину, партизанам-большевикам, казнённым в Одессе.

Фото: Facebook