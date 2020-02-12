Институт нацпамяти развил бурную деятельность по декоммунизации Одессы

Южный отдел Украинского института национальной памяти обратился к местной власти Одесской области с призывом завершить демонтаж памятников, бюстов большевистским вождям и другую символику тоталитарного режима.

Об этом говорится в обращении, обнародованном на странице Южного отдела УИНП в Facebook.

«Отдельные местные советы формально относятся к выполнению закона о декоммунизации, надеясь на бесконтрольность со стороны государства. Однако… отныне государственные органы власти будут более тщательно проверять его выполнение», — говорится в документе.

Отмечается, что к этому привлечены Южный межрегиональный отдел УИНП, Одесская облгосадминистрация и правоохранительные органы, поскольку обнаружен саботаж вышеупомянутых законов в ряде населённых пунктов области.

В частности, «в Подольске местные власти, игнорируя требования закона “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, обновили склеп-мавзолей Григория Котовского… Кроме того, в Подольске до сих пор не демонтированы два бюста местному коммунисту Самборскому, что является грубым нарушением закона. Эти бюсты местная власть могла бы передать в местный краеведческий музей», — подчеркнули в УИНП.

Авторы обращения отметили, что «аналогичная ситуация в южной части Одесской области. В Арцизе местная власть настолько полюбила Карла Маркса, что переименовала его в поэта-революционера Христо Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации».

Южный отдел УИНП также напомнил, что подлежит демонтажу обелиск об НКВД и советская символика на территории Фонтанского сельсовета Лиманского района, также будет исследован вопрос о возможной утайке памятников Ленину в Болградском районе.

Чиновникам также напомнили об уголовной ответственности за саботирование процессов декоммунизации и обновления коммунистической символики: такие деяния подпадают под уголовную ответственность в соответствии со ст.436-1 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщала Одесса News, одним из последних деяний южного отделения УИНП был демонтаж, вслед за барельефом Маршалу Жукову и «Всесоюзному старосте» Михаилу Калинину, мемориальной доски «группе партизан-большевиков Хворостина» на стене дома по улице Новосельского в Одессе.

Фото: Facebook