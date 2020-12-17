Раскопки на Приморском бульваре завершились — остатков Хаджибейского замка не нашли

Археологические раскопки, призванные обнаружить остатки Хаджибейской крепости на Приморском бульваре, завершились, дав не те результаты, на которые рассчитывали их инициаторы.

Об этом один из руководителей раскопок, заведующий кафедрой истории Украины педуниверситета им. Ушинского и депутат облсовета от «Евросолидарности» Андрей Красножон рассказал в интервью изданию 048.

«На раскопе мы столкнулись с некими земляными укреплениями или следами какой-то масштабной нивелировки бульвара «доодесского» периода. Это либо земляная Деволановская крепость 1793 года, которая представляла собой валы и рвы, либо слои турецкого периода — следы выравнивания местности. Я больше склонен ко второй версии, потому что вся керамика из этих валов турецкая. По тому набору, который мы нашли, на первый взгляд это что-то из XVII-XVIII веков», — заявил археолог.

«Главная версия — поиск каменных остатков Хаджибейского каменного замка — пока не подтвердилась. Каменных стен не нашли», — констатировал он.

Как сообщала Одесса News, обнаружили на Приморском бульваре несколько предметов античного периода, например, ручки амфоры VI века.

Находок, подтверждающих существование на месте современной Одессы развитого города и порта в XV веке, во времена Великого княжества Литовского, не сообщается. А ведь именно теория о существовании такого поселения лежит в основе теории о «600-летии Одессы», согласно которой Одесса вовсе не была основана российской императрицей Екатериной II, а Россия якобы всего лишь захватила и переименовала существующий на этом месте старинный город.

До нового года раскоп должны засыпать, а плиточное покрытие — восстановить в прежнем виде.

Фото: 048.