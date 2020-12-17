Минобразования преподнесло школьникам «сюрприз» ко Дню св.Николая

Министерство образования и науки предоставило разъяснения относительно работы учебных заведений с 19 декабря, когда в действие вступают новые карантинные ограничения, одобренные Кабинетом Министров.

Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте Министерства образования и науки.

«Правительство продлило действие карантина, установленного из-за COVID-19, до 28 февраля 2021 года. Об актуальных противоэпидемических мероприятиях, в том числе и тех, которые касаются учебных заведений, говорится в постановлении Кабинета Министров № 1236. Положения, указанные в постановлении, вступают в силу с 19 декабря 2020», — говорится в сообщении.

В частности, на период действия карантина запрещено: посещать учебные заведения группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного творческого образования; посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтверждённым COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учреждения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группой/классом и в присутствии зрителей.

В МОН напомнили, что дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям, с 8 до 24 января 2021 года на территории Украины запрещено посещать учреждения образования, независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

Также во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19. Впрочем, как отметили в МОН, эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19.

В частности, эта норма по самоизоляции касается: лиц, которые намерены поступить в учреждение образования, расположенное на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объёме; соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объёме.