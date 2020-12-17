Кому в Одессе отключат свет 18 декабря

18 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Юбилейный переулок: 6
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|1-я линия на жилом массиве: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|1-й Балтский: 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|1-й Сиреневый пер.: 1-В, 2
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|1-й Сиреневый пер.: 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2 А, 5, 6
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|1-й Хрустальный пер.: 4б, 8Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|1-й Февральский: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|1-й Орловский: 2, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|1-й Флотский: 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|1-й Чапаевский: 7, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|1-й Черноморский: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32_2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|10-я Линия на жилмассиве: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 37
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|10-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|11-я Линия на ж/м: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 33а, 33Б, 33В, 35
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|12-я Линия на ж/м: 14, 14а, 16, 17, 17_1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|13-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|13-й Черноморский: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|14-я Линия на ж/м: 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|15-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|19-я Линия на ж/м: 1, 2, 3
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-я Линия на ж/м: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-й Балтский: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-й Сиреневый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10/3, 11, 12, 13, 15, 17, 19
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|2-й Воронежский: 1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-й Керченский: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|2-й Флотский: 3, 4, 8
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|2-я Пересыпская: 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|25-я Линия на ж/м: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|26-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|27-я Линия на ж/м: 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|28-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8_2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15_1, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|29-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 5_2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|3-й Балтский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|3-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|3-я Лния на ж/м: 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3_3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|3-я Пересыпская: 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|3-я Степовая (Бажана): 58, 62/2, 63/1, 64А
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|30-я Линия на ж/м: 1а, 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|31-я Линия на ж/м: 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|32-я Линия на ж/м: 1, 4, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16_1, 16А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|33-я Линия на ж/м: 2, 3
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|36-я линия: 15, 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|36-я Линия на ж/м: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|37-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|38-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|39-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|4-я Линия на ж/м: 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|4-й Балтский: 2, 4, 5, 6, 6_3, 8, 9_11, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|4-й Флотский: 1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|4-й Чапаевский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|4-й Черноморский: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32_А, 33, 35, 39, 41, 41_А, 43
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|40 лет Обороны Одессы: 2, 4, 8
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|40-я Линия на ж/м: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|41-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|42-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|43-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|44-аяЛиния на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|45-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|46-я Линия на ж/м: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|47-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|48-я Линия на ж/м: 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|49-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|5-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|5-я Пересыпская: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|5-я Садовая: 5
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|5-й Балтский: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|5-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19/10, 19_10
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|50-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|52-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|54-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|55-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|6-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13_1, 13_2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|6-й Балтский: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21_а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|7-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|7-я Степовая: 30, 30А, 30Б, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 38/1, 39, 40, 40б, 41, 42, 42А, 43, 44, 44а, 44-Д, 45, 47, 49
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|7-й Балтский: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|7-й Черноморский: 1, 1а, 2, 2,а, 2,б, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|7-я Пересыпская: 8, 9, 9А, 10, 10а, 12, 13А, 14, 14_1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76_78, 76-78, 77, 77_1, 77_5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109_1, 109_2, 109а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 23_, 24
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8-й Балтский: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8-й Черноморский: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25_1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44,б, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|8-я Пересыпская: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|9-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20А, 22, 23, 24
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|9-й Черноморский: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37В, 38, 39, 40, 41, 43
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Аграрная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Академика Вильямса: 50а
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Академика Заболотного: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33_1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Балковская (Малиновский): 130
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Балтская дорога: 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Богуна (Цветочная): 6А, 12/2, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Сиреневый пер.: 2/2
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Сиреневый проезд: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Большевистский пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Большевистский пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 33а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_10, 10_12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Воронежская: 6, 7, 8, 8_2, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 20а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Гагарина проспект: 2, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Гайдара: 32, 34, 38, 42/44
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|19:00
18 дек.
|Гаршина: 1, 1а, 1б, 5, 6, 7, 7/3, 7а, 7Б, 7в, 7-Г, 7Е, 9, 9.15, 9/16, 9/24, 9/31, 9/4, 9/6, 9В, 9Д, 9дача22, 10, 11, 11- 22, 13/2, 13а, 14, 14а, 14Б, 17, 18, 18/16, 18/2, 18б3, 18б4, 18В, 920, 925
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Генерала Бочарова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24_26, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49а, 53, 55
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Генерала Петрова мал: 37/43, 39, 41, 45
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|19:00
18 дек.
|Георгия Гамова сквер: 13, 15, 17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Героев Обороны Одессы: 14, 14_1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Гордиєнко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Десантный бульвар: 1, 4, 6, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Давида Ойстраха (Затонского): 1, 2, 3, 4, 6, 7А, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24_1, 24_2, 24_3
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Дальневосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Декабристов: 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Добровольского проспект: 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139 А, 141, 143, 145, 147_1, 147_2, 149_1, 149_2, 149_3, 149_4, 151_1, 151_2, 151_3, 151_4, 151_5, 153, 155
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Экономический пер.: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|7:00
18 дек.
|20:00
18 дек.
|Жевахова: 4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11_1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37_39, 39, 41, 43, 43_1, 45, 45_2, 47, 49, 49_1, 51, 53, 53_2, 53_3, 55, 57, 59, 61, 61а, 92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Жевахова гора: 17, 22, 30, 81
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Жолио Кюри: 22, 22а, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31_1, 31_2, 31а, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 32, 32а\с, 33, 33а/с524, 33а_c, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44А, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 70авт34, 72
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Заньковецкой: 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Звёздная улица: 5, 7, 9, 11, 15, 17
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Крымская: 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72А, 80, 82, 84
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Капитана Кузнецова: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32_1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 103, 110, 112, 114
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Карышковского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 26, 27, 28, 29, 30, 30,А, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Цветочная: 14/1, 14/18
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Цветочная Малин р-н: 12, 14, 14/4, 19, 20, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131, 188
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Кишинёвская: 10
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Ковровый пер.: 5, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Ковровый пер.: 9
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Кордонный пер. киев: 3
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Кострова: 30, 34, 37-А
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Хрустальная: 2, 4, 4А, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Хрустальный: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Хрустальный пер.: 5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Курская: 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 153, 155, 155А, 157, 159, 161, 161_1, 161а, 165, 167, 167б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Левадная улица: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Локомотивная: 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Любашевський пров: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Летний: 2, 2,2/9, 2/11, 2/14, 2/21, 2/24, 5, 5/29, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Летний пер.: 1/5, 2, 2/16, 2/22, 2/7, 5/16, 5/20
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Марсельская: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 181
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Мациевский: 25А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Орловская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Паустовского: 2, 29
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Платанова: 27, 35, 36, 36а, 36Б, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45Б, 46, 46А, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55Б, 56, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79в, 80, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 93б, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 114А, 116, 118, 118Б, 120, 122, 124, 126
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36_38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Песочный: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Радостная: 114, 116
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Рынковая: 7
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Ростовская: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А_1, 109, 111, 129
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11а, 13, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Селекционеров улица: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Семёна Палия: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70_1, 72, 72_1, 74, 74_1, 76, 78, 80, 82, 84, 84_1, 84_2, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 118
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Семинарская улица: 1, 1/1, 1/4
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Степовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Тульская: 1, 3, 3а, 13
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Удельный пер.: 2, 4, 4а, 5, 5а, 7, 7/1
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Училищная: 22, 26
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Фонтанская дорога -прим: 39, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|7:00
18 дек.
|20:00
18 дек.
|Фонтанская дорога-киев: 76/12, 76/14, 76/18, 76/22, 76/9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Французский бульвар: 12, 12/2
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Французский бульвар: 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12\1, 12\3, 19, 21, 23/25, 23гар25, 121
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Хуторская: 95Е
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Черноморский 3 пер.: 31А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Щорса: 67, 69, 71, 71А, 73, 73Б, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87Б, 89, 91, 91/2, 93, 93Г, 95, 97, 99, 99А, 101, 103, 105, 105/6, 105/7, 107, 107/1, 109
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 дек.
|17:00
18 дек.
|пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.
|пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|23:00
18 дек.
|1:00
19 дек.