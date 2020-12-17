В Украине назначили двух новых министров

Верховная Рада назначила в четверг Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, а также председателя Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Соответствующее постановление по Шкарлету поддержали 242 народных депутата: 193 от фракции «Слуга народа», 20 от партии «За будущее», 15 от «Доверия», 6 от «ОПЗЖ», 2 от «Батькивщины» и 6 внефракционных. 7 депутатов были против, 69 — воздержались.

Назначение Лещенко поддержали 226 народных депутатов.

Сергей Шкарлет с 25 июня исполнял обязанности министра образования и науки. Во время принятия им присяги члена Кабинета Министров представители фракций «Голос» и «Европейская солидарность» выкрикивали «Ганьба», а нардепы от «Слуги народа» аплодировали.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя в Верховной Раде кандидатуру Шкарлета на должность министра, сказал: «Кандидат имеет значительный профессиональный опыт и знает сферу образования изнутри, ведь долгое время работал в заведениях высшего образования на разных звеньях, в том числе был ректором высшего учебного заведения».

КШкарлет был ректором Черниговского национального технологического университета, после чего — заместителем министра образования и науки, и.о. министра.

Сергей Шкарлет родился 19 октября 1972 года в городе Коканд Республики Узбекистан. Имеет два диплома о высшем образовании по специальности «инженер-математик» и «экономист». Доктор экономических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины.

В 2004 и 2010 годах на президентских выборах Шкарлет поддерживал кандидатуру Виктора Януковича. Был членом Партии регионов, от этой политсилы избирался депутатом Черниговского областного совета 6-го созыва (2010-2015 гг.).

В 2015 году на местных выборах баллотировался в Черниговский облсовет уже от Блока Петра Порошенко, но не был избран.

Награждён орденом «За заслуги» III и II степени. В 2017-м, в составе коллектива, — Государственной премией Украины в области образования.

С 2016 года Шкарлет возглавляет Экспертный совет по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ по проблемам секторального развития и предпринимательства МОН Украины.

Верховная Рада не смогла сегодня назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьера — министра энергетики, поскольку постановление об этом назначении поддержали только 186 народных депутатов.

Фото и инфографика: Укринформ