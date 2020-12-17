Сервис доставки еды «Ракета» знает, где в Украине самый вкусный салат «Оливье»

Сервис доставки еды «Ракета» провёл исследование: сколько стоит новогодний салат в 2020 году.

Новый год без оливье как пюрешка без котлетки. Этот салат прочно «закрепился в ДНК» украинцев и без него невозможно представить ни одно новогоднее застолье.

Сервис доставки еды Raketa проанализировал цены на оливье в разных городах Украины, узнав, где его готовят дешевле и дороже всего.

«Индекс оливье» — средняя сумма стоимости оливье в ресторанах, доставку из которых осуществляет сервис Raketa. Рейтинг показывает, насколько низкие или высокие цены на этот салат в разных городах Украины.

Так, по данным Raketa, в тройку самых «дорогих» городов входят Винница, Днепр и Киев. В этих городах средняя цена оливье стартует от 90 грн. А вот самая низкая средняя стоимость салата — в Ивано-Франковске (33 грн), Кременчуге (54 грн) и Ровно (55 грн).

Также, согласно рейтингу, самый дорогой оливье с доставкой можно заказать в Киеве за 450 грн (за 200 грамм). А вот самым дешёвым новогодним блюдом можно полакомиться в Ивано-Франковске. В одном из местных заведений его стоимость составляет всего 19 грн за 100 грамм.

В целом же средняя стоимость оливье по Украине составляет 70 грн. В Одессе салат в сервисе «Ракета» обойдётся в 69 гривен. Кстати, только за ноябрь клиенты Raketa съели более полутонны оливье! И чем ближе к Новому году, тем больше новогоднего салата съедают украинцы. В Raketa прогнозируют, что в декабре спрос на этот салат увеличится как минимум в пять раз.

Фото: Одесса News/Александр Александров, Raketa