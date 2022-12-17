Одесская облфилармония приглашает на ёлку «Новогодняя Одиссея»

24 декабря в Одесской областной филармонии им. Д. Ойстраха ёлка «Новогодняя Одиссея».

Всех девочек и мальчиков, мам и пап, бабушек и дедушек филармония приглашает на «Новогоднюю Одиссею» – музыкальное кино-мульти шоу для всей семьи.

Юные зрители отправятся на поиски Нового года, который украли воры и попадут в разные страны и стихии — в сказочный лес, морскую пучину, горячую пустыню, далёкий космос.

Яркие костюмы, великолепные музыка и танцы, увлекательный видеоконтент – всё это поможет создать настоящее праздничное настроение.

Сквозь мир увлекательных похождений зрителя поведут Святой Николай, сказочная Фея, весёлая Мультяшка, а маленькие зрители станут их самыми главными помощниками.

В спектакле принимают участие солисты балета Одесской национальной оперы, народная артистка Украины Ольга Оганезова, лауреат международных конкурсов ансамбль танца «Созвездие», артисты цирка и другие талантливые актёры.

Приходите в Большой зал филармонии к 11:00 или 13:00.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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