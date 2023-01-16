В Одесском театре имени В.Василько премьера — «Обречённые танцевать»

21 января в Одесском украинском музыкально-драматическом театре имени В.Василько Вас ждёт феерическая атмосфера крупнейшего в мире танцевального марафона с ярким светом, зажигательной музыкой, сногсшибательной хореографией, блестящими костюмами и красивыми людьми!

Ведь если в жизни нет света и ты на большой скорости мчишься в пропасть, то крупнейший в мире танцевальный марафон, созданный подарить тебе праздник в ужасной атмосфере, с бешеным денежным призом, кажется настоящим спасением! Ведь бегство от серой обыденности в огромное веселье — это привычная таблетка, к которой прибегает человечество. И неважно, что выглядеть нужно ярко и красиво, излучая счастье и успех, неважно, что надо танцевать — запальчиво и непрерывно, отдыхая не более 10 минут. Все участники пришли победить и спасти свою жизнь.

Такие разные участники: юный и сильный ковбой, седой и видавший виды моряк, беременная наивная женщина и беспомощный разочарованный фермер, циничная девушка с горьким прошлым и пожилая бесперспективная бывшая актриса — все они, как загнанные лошади, «на последнем дыхании» сделают всё для своей победы. А вот всем хватит ли сил добраться до финиша? И существует ли жизнь после марафона? Ведь загнанных лошадей пристреливают — не так ли?!

Приходите на спектакль «Обречённые танцевать» к 15 часам.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес театра: ул. Пастера, 15.

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