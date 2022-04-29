В галерее ARTODESSA Летнего театра Горсада открылась выставка-ярмарка «Добрый вечер! Мы с Украиной!».

Арт-ярмарка представляет произведения художников и мастеров декоративно-прикладного творчества из разных городов Украины: Киева, Днепра, Львова, Хмельницкого, Херсона, Одессы, Белгорода-Днестровского, Винницы, Чернигова и Ужгорода.

Творчество украинских авторов представлено десятками живописных и графических работ, скульптурами, авторскими куклами, посудой и украшениями.

Также в рамках мероприятия запланированы мастер-классы и open-air художественные сессии.

Арт-ярмарка будет работать 29 и 30 апреля с 12:00 до 18:00 в галерее ARTODESSA.

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