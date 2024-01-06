Маэстро Хобарт Эрл приглашает на концерт «Штраус: вальсы, польки, марши»

13 января самый яркий концерт Национального Одесского филармонического оркестра.

За дирижёрским пультом будет неизменный идейный вдохновитель, главный дирижёр и художественный руководитель оркестра, последователь венской и многих музыкальных традиций, маэстро Хобарт Эрл.

Уже целое поколение выросло в течение многолетней традиции, а множество семей объединил особый семейный обычай – посещение концертов «Штраус: вальсы, польки, марши».

В этом году концертная программа прозвучит в 18.00 в Большом филармоническом зале, чтобы все желающие смогли посетить это праздничное действо.

Исключительные музыкальные произведения, исполненные с особым вкусом, изысканно и стилистически верно подарят несравненное тепло и приподнятое настроение.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

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