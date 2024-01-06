Одессит Цотне Рогава провёл эффектное сражение на американском ринге

Чемпион Украины в любительском боксе, участник Олимпийских игр в Токио-2020 дебютировал на американском ринге. Одессит, предыдущий бой в профи провёл ещё в октябре 2022 года, практически весь 2023 находился в США, где тренировался в известном зале Brickhouse Boxing Club.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Цотне, вышедший к рингу в трусах с надписью Glory to Ukraine (Слава Украине, — ред.), а также флагами Грузии, Украины и США, забил Данте Уильямса в первом же раунде.

«После того, как одессит шёл вперёд, было понятно – он очень соскучился по боксу, и без нокаута из ринга не выйдет. Завершилась дуэль на 1 минуте и 50 секунде после начала, когда после мощной и размашистой серии от Рогавы Уильямс начал облизывать канаты и едва устоял на ногах. Рефери долго не думал и остановил противостояние», — говорится в сообщении.

Muay Thai kickboxing legend Tsotne Rogava Цотне Бадрієвич Рогава (4-0) 🇺🇦 stops Dante Williams (4-1) 🇺🇸 in the heavyweight division in the first round in Tacoma, USA. pic.twitter.com/Wagx37MPB0 — Permante (@PermantexG) January 5, 2024

Таким мощным получился долгожданный дебют Цотне Рогавы на американском ринге.

У BoxRec уже запланирован его следующий бой – на 15 февраля против 33-летнего американца Джона Шипмана (5-5, 2 КО).

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