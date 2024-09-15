Песня воскресенья на Одесса News: одесская шашистка Виктория Мотричко спела в США

Виктория Мотричко, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка мира по шашкам, одесситка, в свободное от соревнований в Хантингтоне (штат Нью-Йорк) завершившегося 13 сентября XII турнира по шашкам US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, спела песню «Ой, у лузі червона калина».

Ей в этом помогла Любляна Турий, тоже одесситка, дочь Колмана Турия, памяти которого был проведён турнир. Она с 90-х годов проживает в Хантингтоне.

Клип и фото переслала Виктория специально для нашего издания накануне 10-летия Одесса News.

Виктория Мотричко заняла первое место в этом шашечном турнире.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Мушлі» (Ракушки) в исполнении украинской группы Kazka.

Фото и видео: Виктория Мотричко

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy